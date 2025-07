Metrópoles Endurance: veja os vencedores da natação em águas abertas

Festa ao final do circuito da prova de águas abertas do Metrópoles Endurance, realização do Inbras e Sol Nascente e com apoio da Setur. Neste sábado (26/7), os competidores disputaram os circuitos de 3 km e 1 km da modalidade.

Na primeira disputa, Miguel Kishi, de 16 anos, venceu no masculino e Duda Nóbrega, de 15, foi a campeã do feminino.

Ao Metrópoles o esportista definiu como “excelente” a sensação de passar a linha de chegada em primeiro lugar. O rapaz, que começou a nadar há dois anos, ainda detalhou os últimos metros da prova, que terminou de maneira bastante disputada.

“Foi bem decisivo, principalmente na última boia, foi uma disputa para ver quem virava em primeiro, mas no final foi muito legal e foi o que eu esperava, eu esperava que seria uma disputa bem acirrada”, disse. Por fim, ele explicou que pretende fazer a vida na natação.

Para vencer o Metrópoles Endurance, Duda precisou superar uma lesão no ombro. “Eu estou muito feliz. Também sou vice-campeã brasileira dos 10 km, campeã brasileira dos 5 km, então acho que essa colocação aqui nessa competição foi tipo o mínimo, mas fico muito feliz mesmo de ter chegado em primeiro por conta dessa lesão que eu estou vindo”, declarou.

Ela explicou que estava com quatro tendões inflamados nos ombros e que ainda está se recuperando. “Eu vim de duas competições muito fortes, o Brasileiro de águas abertas, que eu nadei 10 km e 5 km, e do brasileiro de piscina, que eu fiquei em quarto lugar nos 1.500m, mas, por ser duas competições muito seguidas, eu acabei tendo overtraining”, completou.

Na prova de 1 km, Kenue Teixeira de Sá Santana, de 19 anos, ficou no topo do pódio entre os homens e Julia Basile Paiva da Costa, de 13, entre as mulheres.

1 de 22 Atletas antes do início da prova de águas abertas VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 22 Disputa conta com circuitos de 3km e 1km VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

A disputa conta com a parceria do Sesc, da Clínica Neoliv, do Atacadão Dia a Dia, da Powerade e do Sistema OCB/DF.

A programação, no entanto, não para por aí. O DJ Nilo Zika vai ser o responsável pela trilha sonora da Vila do Metrópoles Endurance. Duas palestras animam a tarde: às 15h, Paulo Mendes vai ministrar um debate sobre nutrição esportiva e, às 17h, Leandro Macedo vai contar a história do triathlon.