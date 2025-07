Metrópoles Endurance: veja quem são os campeões do triatlo standard

Foram encerradas as provas da primeira edição do Metrópoles Endurance, realização do Inbras e Sol Nascente, com apoio da Setur. Neste domingo (27/7), a disputa do triatlo standard fechou as competições do evento, realizado no Pontão do Lago Sul. Ao todo, os competidores nadaram 1.500 m, pedalaram 40 km e correram mais 10 km.

Leia também

No masculino, Manoel Messias foi o grande campeão, com o tempo de 01h 48min, enquanto Diego Moya ficou em segundo, cerca de 48s atrás do vencedor. Antônio Bravo fechou o pódio.

No feminino, Djenyfer Arnold fez uma prova “solo”, chegou com o relógio marcando 02h 03min 17s e ficou com o título feminino. Ela chegou cerca de cinco minutos à frente da segunda colocada, a argentina Romina Biagioli. Giovanna Lacerda foi a terceira.

Brasiliense foi campeão no masculino

O brasiliense Messias revelou que foi a primeira vez que competiu no pontão e que deu o melhor na natação para ir com o pelotão da frente. “Eu estava confiante que eu ia conseguir sair junto do grupo na bike. Então, foi uma prova perfeita, estou bem feliz com a performance de hoje”, declarou.

O vice-campeão do Ironman Brasil 2025 aproveitou para elogiar o Metrópoles Endurance. “Parabéns por apoiar o esporte, trazer essa prova para gente, a gente fica muito agradecido e muito feliz em dar esse show para vocês”, completou.

Diego Moya explicou que a prova foi dura, exigente, mas que se sentiu bem. “Estou muito cansado da viagem longa, o corpo cansado. Feliz pela vitória do Manoel, a gente treina junto. Sensação muito boa de poder competir”, disse.

Campeã confirma favoritismo

Triatleta olímpica, Djenyfer Arnold compete pelo Esporte Clube Pinheiro. Ela foi ouro no revezamento misto dos Jogos Pan-Americanos de 2023, realizado em Santiago, no Chile, e esteve em Paris para a disputa das Olimpíadas.

“Vencer a primeira etapa é escrever o nome na história. Será sempre lembrado que, na primeira edição, eu ganhei a prova. Estou feliz com o resultado de hoje, confesso que sofri um pouco. O percurso foi bem duro. Prova digna de Endurance“, declarou.

A argentina Biagioli elogiou o circuito e se declarou ao Brasil. “É sempre muito lindo correr no Brasil. Brasília é sempre dura, não importa o circuito, tem muita descida, muita subida. Fiquei muito entretida com a disputa”, explicou.

12 imagens Fechar modal. 1 de 12

Manoel Messias é o primeiro colocado do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 12

Manoel Messias é o primeiro colocado do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 12

Diego Moya é o segundo colocado do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 4 de 12

Diego Moya é o segundo colocado do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 5 de 12

Antônio Bravo é o terceiro colocado do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 6 de 12

Brasileiro foi o 3º a completar o percurso

7 de 12

Djenyfer Arnold é a primeira colocada do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 8 de 12

Djenyfer Arnold é a primeira colocada do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 9 de 12

Djenyfer Arnold é a primeira colocada do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 10 de 12

Romina Biagioli é a segunda colocada do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 11 de 12

Romina Biagioli é a segunda colocada do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 12 de 12

Giovanna Laerda é a terceira colocada do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Confira como foi a prova do triatlo standard:

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 9

Luis Nova/Especial Metrópoles

@LuisGustavoNova 4 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 5 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 6 de 9

Luis Nova/Especial Metrópoles

@LuisGustavoNova 7 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 8 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 9 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Antes, a prova do sprint animou torcedores e competidores. José Kaique foi o campeão no masculino. No feminino, Giovanna Silva se sobressaiu. Os dois atletas competem pelo Sesi.

A distância do sprint, que colocou diversos atletas na disputa do Metrópoles Endurance, é a metade do standard. Na prova mais curta, os esportistas fazem 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Confira as distâncias do triatlo

2 de 4

Confira a premiação

3 de 4

Cada prova tem um tempo limite

4 de 4

Muito mais que esporte

O Metrópoles Endurance é muito mais do que somente uma competição esportiva. As provas de triatlo chegaram ao fim, mas, tanto os atletas quanto o público em geral, podem aproveitar a vila do evento. O local conta com áreas de exposição, ativação das marcas, serviços especializados e show de Bruno Dourado e Kiko Peres, ex-integrantes do Natiruts.

Confira a programação do Metrópoles Endurance neste domingo (27 de julho)

Das 9h às 14h – Área de Exposição em pleno funcionamento; ativações de marcas e serviços especializados.

10h – Cerimônia de premiação geral no palco principal.

12h30 – Apresentação Bruno Dourado e Kiko Peres com duração de 1h30.

16h – Encerramento oficial do evento e início da desmontagem.

20h – Encerramento das atividades do dia.

Durante todo o período: trilha sonora oficial comandada pelo DJ Nilo Zika.