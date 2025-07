“Meu público cresceu comigo”: Flavia Pavanelli avalia nova fase profissional

Influenciadora e atriz, a musa também se prepara para essa nova etapa como comunicadora

Aos 27 anos e há 11 na internet, Flavia Pavanelli já abriu contagem regressiva para “trintar”. Até por isso, a influenciadora já se prepara para uma nova fase na carreira. O assunto virou tema de entrevista à repórter Ciça Camargo, do portal LeoDias, durante o evento de lançamento da nova coleção da marca Flor de Lis, nesta terça-feira (29/7), em São Paulo.

Uma das mudanças, segundo ela, é que hoje se posiciona mais como comunicadora, e não só uma influenciadora: “E isso eu me descobri ao longo desses 10 anos. Eu comecei lá no meu canal, fazendo os meus vídeos, depois fui atuar… Inclusive, vai ser um ano muito importante pra eu resgatar a Flavia Comunicadora, que é o que eu mais sinto saudade e que com certeza vai prevalecer aí por mais 10, 15 anos”.

Veja as fotos Portal LeoDias Portal LeoDias Reprodução/Dia TV Reprodução Portal LeoDias

Para inaugurar a nova etapa, a volta do canal no YouTube, que vem acompanhada de programações especiais, como o “Diário Virtual”, focado nesse amadurecimento: “Estou preparando algo muito especial. Vai ser uma virada de chave, eu já tenho mudado o formato dos meus conteúdos, porque eu acho que o mais incrível de tudo é que eu cativei um público que cresceu comigo ao longo desse tempo”.

“Ao longo desses anos, muita coisa acontece. Então hoje ela também é uma mulher, ela também passa por muitos problemas, assim como eu”, acrescenta Pavanelli, que está a vontade com o formato. “Lá eu me sinto mais autêntica, consigo tirar do papel muitas vontades, sonhos, e atésair um pouco de cima do muro pra expressar mais as minhas opiniões. Com a minha maturidade, eu estou pronta pra viver essa nova fase, e está sendo quase que uma redescoberta minha”.

“Eu até falo que essa nova fase tá se chamando “Um novo olhar de Flavia Pavanelli”, porque a essência é a mesma, só que ao mesmo tempo, dez anos se passaram, né? Então, até falo em um dos vídeos: ‘Gente, agora eu tô mais perto dos 30 anos do que dos 20′”, destaca. A influenciadora, ou melhor, comunicadora, finaliza: “Para quem me conhece, desde Pavanelli 18, Pavanelli daqui a pouco vai ‘trintar’”.