Michelle Bolsonaro critica abandono de alunos no Juruá e cobra ponte de Rodrigues Alves

Durante compromisso no Acre, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para destacar o que classificou como abandono dos estudantes que vivem entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. Ela se referia à travessia diária feita por adolescentes que precisam cruzar o rio Juruá para conseguir estudar.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Michelle mostrou indignação ao encontrar um grupo de meninas enfrentando o calor intenso e as condições precárias do trajeto. “Muito calor, poeira, lama… elas vão desidratando no caminho para estudar”, comentou. Mesmo com uma balsa funcionando no local, os estudantes ainda enfrentam um percurso longo, cheio de dificuldades, até chegarem às escolas.

Michelle também criticou a falta de iniciativa das autoridades para construir uma ponte ligando os dois municípios. Segundo ela, a obra teria menos de 100 metros de extensão e poderia facilitar a vida da população local. “É revoltante ver que tantos mandatos passam e ninguém resolve algo tão simples. Isso mostra a má vontade com o povo”, afirmou. A ex-primeira-dama está no estado para cumprir agenda política pelo PL Mulher, movimento do qual é presidente nacional.