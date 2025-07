Michelle Bolsonaro é recebida com aplausos em evento do PL Mulher no Acre

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi recebida com aplausos e entusiasmo pelo público presente no ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, na manhã deste sábado (12), durante o Encontro do PL Mulher no Acre.

Michelle chegou ao evento ao lado da vice-governadora Mailza Assis, do prefeito Tião Bocalom e de sua esposa, Kelen Bocalom. Também integravam a comitiva o senador Márcio Bittar, um dos principais aliados da ex-primeira-dama no estado, e sua esposa, Márcia Bittar, que já foi candidata ao Senado pelo Acre.

Além deles, marcaram presença o deputado federal Coronel Ulysses, defensor da pré-candidatura de Michelle a cargos majoritários, e o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, e outros políticos acreanos.

O Encontro do PL Mulher tem como objetivo fortalecer a atuação feminina na política e mobilizar a base conservadora no estado.