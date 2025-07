Michelle Bolsonaro rebate Renan Filho e acusa ministro de mentir sobre ponte no Acre

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contestou nesta quinta-feira (25) uma declaração do ministro dos Transportes, Renan Filho, sobre a existência de uma ponte no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Em publicação nas redes sociais, Michelle afirmou que esteve pessoalmente no local, registrou a situação da travessia no rio Juruá e que a estrutura citada pelo ministro não atende à necessidade da população.

A polêmica começou após Michelle divulgar um vídeo gravado às margens do rio, onde moradores cruzam diariamente de balsa por falta de uma ponte. Em resposta, Renan afirmou que a região já conta com a Ponte da União, construída por meio de convênio com o governo Lula. Ele ainda disse que o atual governo está contratando um novo projeto para a área apontada por Michelle. “Quem faz uma, faz duas. Agora, quem nunca fez nada, fica difícil”, alfinetou.

A assessoria do PL reagiu por meio de nota, alegando que a ponte mencionada por Renan existe, mas está localizada em outro ponto da cidade, distante da região mostrada no vídeo. “Se o referido ministro se preocupasse com o povo, deixasse o conforto e as regalias e já tivesse ido até lá, saberia disso”, afirmou o comunicado.

A nota também acusou o ministro de “desonestidade intelectual” e de tentar desmentir imagens que mostram veículos sendo transportados por balsa, o que, segundo o partido, comprova a ausência de uma ponte no local exato da gravação.

O texto cita ainda a atuação de ONGs, supostamente financiadas com recursos públicos e internacionais, como responsáveis por ações judiciais que teriam impedido a construção da ponte durante o governo Bolsonaro. “Inclusive atrapalharam a construção ao ingressarem com uma representação judicial”, diz o comunicado.

Por fim, o PL ironizou a promessa do ministro de construir a ponte e desejou que ele conheça pessoalmente a realidade do povo acreano. “Que a eventual obra não se torne mais um escândalo de corrupção deste governo”, conclui a nota.

VEJA NA ÍNTEGRA

“Antes de iniciar a resposta propriamente dita, esclarecemos que essa resposta foi delegada para a assessoria de comunicação porque a sra. Michelle considerou que o ministro não tem relevância que mereça a dedicação de seu tempo para respondê-lo diretamente.

Dito isso, passamos a informar o seguinte:

O vídeo gravado pela D. Michelle, juntamente com o Senador Márcio Bittar, às margens do rio Juruá, é bastante claro, elucidativo e com argumentos de prova visual. Ela esteve no local (diferentemente do Renan Filho que, durante sua gestão, não pisou no Acre, muito menos em Cruzeiro do Sul).

Michelle não precisa ligar para ninguém, pois conheceu a realidade pessoalmente, e não pela TV ou por documentos.

A convite do Senador Bittar, nós estivemos no local, vimos e registramos a situação. Em sua fala no vídeo, o senador deixou clara a localização, o motivo pelo qual a ponte ainda não foi construída e, inclusive, citou o nome de uma outra ministra do governo Lula que teria contribuído para a inexistência da obra que tanto ajudaria o povo daquela localidade.

Em nenhum momento foi dito que não existia uma outra ponte. Ocorre que ela não atende às necessidades do povo, pois fica muito distante daquele local das imagens. Se o referido ministro se preocupasse com o povo, deixasse o seu conforto e regalias, e já tivesse ido até lá, saberia disso.

A atitude do ministro não nos surpreende, pois a sua contumaz desonestidade intelectual e o hábito de fazer malabarismo para transformar mentiras em verdades (e vice-versa) são conhecidas por todas as pessoas atentas às suas ações.

Em outras palavras, ele queria fazer o cidadão acreditar que não viu o que viu no vídeo. Mas esse tempo de coronelismo que ele está acostumado acabou. O povo sabe reconhecer um mentiroso compulsivo.

Essas “habilidades ludibriantes” vêm sendo trabalhadas por ele ao longo de sua “carreira” política, e foi isso que permitiu que ele nem ficasse vermelho quando tentou desmentir imagens que mostram balsas atravessando o rio com carros e pessoas a bordo, justamente porque lá não há uma ponte.

Vale ressaltar que o próprio Renan Filho, depois de todo o seu contorcionismo mitomaníaco (feito no frescor do ar-condicionado de um exuberante gabinete e não sob o calor do sol às margens do rio), admite que a ponte realmente não existe e promete que o atual governo irá construí-la… será?!?

Ou seja, suas palavras confirmam o que está no vídeo: a ponte não existe no local e isso acontece, inclusive, porque ONGs – patrocinadas com dinheiro do povo (vide denúncia do Senador Márcio) e também internacional – trabalham para que ela não seja construída. Inclusive atrapalharam a construção durante o governo Bolsonaro ao ingressarem com uma representação judicial.

Sem mais para o momento, desejamos profundamente que o ministro saia do seu confortável gabinete e vá conhecer a realidade do povo do Acre, tendo cuidado para que a eventual obra não venha a se tornar mais um escândalo de corrupção desse governo.”

Assessoria de Comunicação do PL Mulher