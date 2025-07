Michelle critica curso do PT para evangélicos e defende protagonismo da direita nas igrejas

Durante evento do PL Mulher realizado na manhã deste sábado (5), em Guarulhos (SP), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro adotou um tom provocativo ao comentar a recente iniciativa do PT voltada ao público evangélico. O alvo das críticas foi o curso “Fé e Democracia para a Militância Evangélica Brasileira”, lançado em maio pela Fundação Perseu Abramo, entidade vinculada ao partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Michelle ironizou o número de inscritos no programa de formação política, destacando que apenas 700 pessoas aderiram à proposta. “Um país com mais de 200 milhões de habitantes e só isso? Sucesso total”, disse ela em tom sarcástico, arrancando risos da plateia.

Ao lado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, a ex-primeira-dama também defendeu a ocupação dos templos religiosos por representantes da direita. “Eles precisam de dinheiro para tentar converter. Nós temos que ocupar os espaços as igrejas, as redes, tudo o que for nosso por direito”, afirmou.

Além de atacar a iniciativa petista, Michelle direcionou críticas ao governo Lula, acusando-o de querer controlar o debate público. “Eles querem regular as redes sociais. A verdade incomoda e eles fazem de tudo para tentar esconder a mentira”, disparou.

Durante o encontro, foi exibido um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro com uma mensagem incentivando a participação feminina na política e o fortalecimento das candidaturas femininas dentro do Partido Liberal.

Michelle Bolsonaro vem se consolidando como uma das principais lideranças do bolsonarismo e tem atuado ativamente na mobilização de mulheres e do eleitorado evangélico segmento que segue sendo um dos principais pilares da base conservadora no país. Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: