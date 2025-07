Michelle elogia Fux após voto contra restrições de Bolsonaro: “Facho de Luz”

Michelle Bolsonaro se pronunciou após o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votar contra a manutenção das medidas cautelares que restringem os direitos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama compartilhou uma publicação em que o ministro é chamado de “facho de luz”, brincando com seu nome.

Em sinal de apoio à decisão, Michelle compartilhou uma postagem originalmente publicada pelo PL Mulher Nacional, que elogia o ministro com um trocadilho: “Fux está sendo um facho de Lux?”, diz a publicação, que ainda destaca as recentes decisões do magistrado, consideradas favoráveis ao ex-presidente Bolsonaro.

Michelle elogia Fux após voto contra restrições de Bolsonaro Foto/Instagram/@michellebolsonaro Luiz Fux votou a favor da responsabilização das plataformas Reprodução: YouTube/TV Justiça Ministro Luiz Fux, do STF Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF Michelle Bolsonaro Reprodução: Instagram Michelle e Jair Messias Bolsonaro Reprodução: Instagram Michelle Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro Foto: Alan Santos/PR

A decisão em debate tratava da proibição do ex-presidente usar redes sociais e medidas cautelares restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica, sob a suspeita de que ele estaria tentando interferir em investigações, especialmente na Ação Penal 2.668, que apura uma possível tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

No entanto, o ministro argumentou que essas medidas são exageradas, já que Bolsonaro tem endereço fixo, está com o passaporte retido e não há indícios de que ele tente fugir do Brasil. Em seu voto, Fux também alertou que impedir o uso de redes sociais pode violar a liberdade de expressão, um direito garantido pela Constituição. Federal.