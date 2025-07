Michelle Melo cobra metas do governo e propõe emendas à LDO em defesa de servidores e produtores rurais

Na manhã desta terça-feira, 8, durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada estadual Dra. Michelle Melo criticou a ausência de metas claras e prioridades no debate sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) apresentado pelo governo.

Em sua fala, a parlamentar lamentou que o Executivo não tenha apresentado propostas objetivas para áreas essenciais e destacou a importância de um planejamento participativo. “O secretário afirmou que as metas ainda estão sendo estudadas e só virão na LOA de 2026. Isso nos deixa com pouco tempo para debater e inserir propostas. É inadmissível”, pontuou.

Dra. Michelle anunciou o protocolo de emendas que visam fortalecer áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado. Entre elas, destaca-se a inclusão de um inciso no artigo 2º da LDO para garantir o fortalecimento da produção rural sustentável, com foco na agricultura familiar, agroecologia, acesso a mercados, regularização fundiária e infraestrutura logística.

A deputada também propôs a criação de dotação orçamentária específica para valorização dos servidores públicos, assegurando recursos para reajustes salariais e gratificações por desempenho. Outra medida apresentada foi a vinculação do Acre Previdência ao planejamento institucional, tornando a questão previdenciária um tema transversal da gestão pública.

“Espero que esta Casa aprove essas emendas, pois são temas urgentes que impactam diretamente a vida da população acreana”, concluiu.

