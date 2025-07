Michelle Melo homenageia família Santiago/Melo em sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre

Por Max Bienne Lima

Em um clima de emoção e reconhecimento, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) promoveu nesta quinta-feira (10) uma sessão solene em homenagem à família Santiago/Melo. A cerimônia, proposta pela deputada estadual Michelle Melo (PDT), reuniu parlamentares, amigos, autoridades e familiares para celebrar décadas de contribuição da família à vida pública, social e cultural do Estado.

O evento foi marcado por discursos que uniram memórias afetivas, gratidão e orgulho pelo legado construído por diferentes gerações. Em sua fala, a deputada Michelle Melo destacou a profunda conexão entre sua história pessoal e a trajetória da família, exaltando valores como união, serviço à comunidade e comprometimento com o bem comum. “Hoje é um daqueles dias em que o coração fala mais alto. Esta é uma homenagem à nossa memória, aos que vieram antes de nós e aos que continuam honrando esse caminho”, disse, visivelmente emocionada.

A sessão também contou com depoimentos que reforçaram a relevância da família na política acreana. O ex-vereador Carlos Santiago de Melo, em um tom afetuoso, agradeceu à sobrinha pela homenagem e ressaltou o orgulho de ver a continuidade do trabalho familiar na atuação parlamentar de Michelle. Já o ex-deputado federal Ronivon Santiago revisitou episódios da infância nos seringais e os primeiros passos na vida pública, destacando a força dos laços familiares como pilar de sua trajetória.

Líderes políticos também participaram da homenagem. Lívio Veras, dirigente do Partido Progressistas, fez questão de reconhecer a influência da família na formação e crescimento da legenda ao longo das décadas. O senador Sérgio Petecão, por sua vez, reforçou os vínculos de amizade e respeito que mantém com os homenageados, destacando o papel afetivo da convivência ao longo dos anos.

Um dos momentos mais simbólicos da solenidade foi a fala do ex-presidente da Aleac, Élson Santiago. Em sua primeira visita ao plenário após mais de uma década, Élson compartilhou lembranças de sua longa jornada política, que começou ainda em Cruzeiro do Sul, e enalteceu a atuação de Michelle Melo como herdeira legítima desse legado. “A bola agora está contigo”, brincou, apontando para o futuro político da parlamentar.

A celebração também deu espaço à arte e à cultura. O Coral Comunitário da Aleac fez uma homenagem especial a Élson Santiago, fundador do grupo há 13 anos. A apresentação emocionou o público e relembrou como o projeto se transformou em um instrumento de inclusão e desenvolvimento social, ampliando suas atividades para além do ambiente legislativo.

Ao fim da cerimônia, membros da família foram homenageados no centro do plenário. Élson Santiago recebeu a Comenda da Ordem do Mérito Legislativo do Acre, entregue pelo presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, como reconhecimento à sua história de serviços prestados ao Estado.

A sessão não apenas celebrou um sobrenome, mas exaltou uma trajetória coletiva construída com dedicação e afeto. A homenagem à família Santiago/Melo serviu como testemunho vivo de que política, quando guiada por valores humanos, pode transformar realidades e inspirar gerações.