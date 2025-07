Michelle Melo prestigia a 14ª Cavalgada da Transacreana e reforça compromisso com a valorização da cultura rural

Neste sábado, 5 de julho, a deputada estadual Dra. Michelle Melo marcou presença na 14ª edição da tradicional Cavalgada da Transacreana, evento que mobiliza centenas de cavaleiros, produtores rurais, famílias e entusiastas da cultura agropecuária acreana. A concentração teve início nas primeiras horas da manhã na comunidade Vila Verde, às margens da BR-364, e seguiu até o distrito Juarez Júnior, promovendo um verdadeiro desfile de tradição, integração e valorização do campo.

Com um percurso repleto de símbolos da cultura rural e do espírito comunitário, a cavalgada se consolidou como um dos eventos mais esperados da região, unindo lazer, identidade cultural e incentivo ao turismo rural na estrada Transacreana. Durante o trajeto, a deputada Dra. Michelle Melo caminhou ao lado dos moradores, conversou com lideranças e reafirmou seu compromisso com as pautas do agronegócio familiar, do fortalecimento das comunidades rurais e da valorização das tradições acreanas.

“A Cavalgada da Transacreana é muito mais que um evento festivo. Ela representa o amor do nosso povo pelo campo, pelas raízes e pela vida simples, mas cheia de dignidade. E mais do que isso: reforço a minha luta contra os embargos injustos impostos pelo ICMBio, que penalizam injustamente nossos produtores rurais e ameaçam a sobrevivência de quem vive e trabalha na terra”, destacou a parlamentar.

Para Dra. Michelle Melo, iniciativas como a Cavalgada da Transacreana reforçam a identidade do Acre e devem ser apoiadas pelo poder público. “Precisamos cuidar das pessoas, da nossa cultura e das nossas origens. Isso também é cuidar do Acre. Que venham muitas outras edições dessa linda festa que une o povo e fortalece as nossas raízes”, completou.

*Assessoria de comunicação da Deputada Dra Michelle Melo*