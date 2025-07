Michelle Melo promove audiência para discutir o Movimento das Comunidades Terapêuticas no Acre

A deputada estadual Dra. Michelle Melo realiza, nesta quinta-feira, 3 de julho, às 9h, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), uma audiência pública para debater os desafios enfrentados pelas Comunidades Terapêuticas (CTs) no estado.

A iniciativa, de autoria da parlamentar, tem como objetivo discutir os retrocessos vividos por essas instituições nos últimos anos e buscar alternativas para seu fortalecimento.

O evento reunirá representantes das Comunidades Terapêuticas, gestores públicos da saúde e da assistência social, familiares de usuários, movimentos sociais e autoridades locais. A proposta é garantir um espaço de escuta qualificada, diálogo institucional e construção de propostas concretas para o fortalecimento das ações no setor.

“As Comunidades Terapêuticas são braços fundamentais no cuidado com a saúde mental e no combate à dependência química. Precisamos ouvi-las, compreender suas demandas e construir soluções concretas”, destacou a deputada.

Texto: Max Bienne Lima

Fotos Railton Araújo