Michelle Melo realiza audiência pública na Aleac e reforça apoio às Comunidades Terapêuticas do Acre

Na manhã desta quinta-feira, 03, a deputada estadual Dra. Michelle Melo promoveu uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para discutir o papel fundamental das Comunidades Terapêuticas (CTs) no acolhimento, tratamento e reinserção social de pessoas em situação de vulnerabilidade por uso abusivo de álcool e outras drogas.

Durante o encontro, a parlamentar destacou que essas instituições, com ou sem fins lucrativos, têm ocupado um espaço essencial diante da ausência de uma rede pública de saúde mental estruturada. “As casas terapêuticas vêm exercendo um trabalho necessário, profissional e dedicado, suprindo o vácuo deixado pela falta de políticas públicas efetivas”, enfatizou Michelle.

A deputada também alertou para o impacto da perda de mais de 300 vagas de acolhimento nos últimos anos, consequência do fechamento de algumas unidades por falta de apoio governamental. “Hoje, se uma pessoa em situação de rua quiser sair dessa condição, não encontra portas abertas. É preciso reconhecer e fortalecer essas entidades que acolhem aqueles que ninguém quer ver”, pontuou.

Estiveram presentes na mesa do dispositivo representantes de diversas comunidades terapêuticas atuantes no estado, como Pastor Elton Fonseca – SHALON, Mestre Muniz e Marcelo Rayol – Caminho de Luz, Pastor José Ribeiro – Construindo Vidas, Missionária Cassilda Barbosa– ACALFA, Pastor Gilson Borges – Jovem Peniel e Jocilene Soares de Souza representante da Secretaria Municipal de saúde (SEMSA), além de um emocionante depoimento de Joaquim Bento, ex-dependente químico (adicto), que relatou ter reencontrado a esperança de viver após ser acolhido pela instituição Shalon.

Michelle Melo reiterou seu compromisso com a causa e propôs a criação de um marco regulatório estadual, um fundo de apoio às CTs e a inclusão dessas entidades no Plano Estadual de Saúde Mental e de Assistência Social. “Este é um espaço de escuta, de construção e, principalmente, de reconhecimento da missão extraordinária que essas casas desempenham no nosso Acre”, concluiu.

Texto: Max Bienne Lima

Fotos: Railton Araújo