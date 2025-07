Michelle Melo visita a Unacon e acompanha os trabalhos da equipe de Cuidados Paliativos

A deputada estadual Michelle Melo realizou, na manhã desta terça-feira (22), uma visita técnica à Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), com atenção especial ao setor de Cuidados Paliativos. Acompanhada pela coordenadora médica da unidade, Dra. Holda Moreno da Costa, a parlamentar ouviu relatos, identificou desafios e reforçou seu compromisso com o cuidado humanizado na saúde pública.

Durante o encontro, Dra. Holda apresentou o trabalho da equipa multiprofissional que hoje acompanha 105 pacientes em cuidados paliativos, sendo 58 em Rio Branco e outros 8 em municípios próximos. O cuidado oferecido vai muito além da parte médica, envolve também apoio psicológico, social e nutricional, garantindo conforto e dignidade tanto aos pacientes quanto às suas famílias. “O cuidado paliativo é uma missão de vida. Não cuidamos apenas da doença, mas da dignidade de todo o contexto familiar”, afirmou Dra. Holda.

Atenta a algumas dificuldades relatadas, Michelle Melo destacou a surpresa com a sensibilidade do secretário de saúde na discussão da pauta: “O secretário reconheceu o valor do serviço, mostrou empatia e se mobilizou rapidamente para resolver as pendências urgentes típicas desse tipo de serviço.”

Para a deputada, a visita foi mais do que um ato de fiscalização: foi um gesto de reconhecimento e respeito a uma área da saúde muitas vezes invisibilizada. “Poucas pessoas sabem do valor e da nobreza deste serviço. Precisamos valorizar e fortalecer cada vez mais esta área da saúde, que toca vidas com tanto carinho e humanidade”, concluiu.