Microsoft cancela Perfect Dark e fecha estúdio The Initiative em meio a demissões no Xbox

A Microsoft confirmou nesta terça-feira (2 de julho) uma das decisões mais impactantes do ano para a divisão Xbox: o cancelamento do reboot de Perfect Dark e o fechamento do estúdio The Initiative. A medida faz parte de uma nova onda de demissões que atingiu 4% da força de trabalho global da empresa — cerca de 9 mil funcionários —, afetando diretamente vários departamentos da divisão de jogos, incluindo equipes da Activision, Blizzard, King e ZeniMax.

O projeto de Perfect Dark era uma das apostas mais ambiciosas da Microsoft desde 2018, quando a companhia fundou a The Initiative com veteranos da indústria como Darrell Gallagher, ex-Crystal Dynamics. A proposta era reinventar a clássica franquia de espionagem da Rare com um toque moderno, contando inclusive com o apoio do próprio estúdio Crystal Dynamics. Com o cancelamento, essa parceria também foi encerrada.

Outros jogos cancelados e o impacto nos estúdios

Além de Perfect Dark, o título Everwild, da Rare, também teve seu desenvolvimento interrompido. O jogo de aventura em mundo mágico havia sido anunciado em 2019 e passou por várias reformulações criativas nos últimos anos. Segundo informações internas, outros projetos não anunciados também foram encerrados, incluindo o MMORPG Blackbird, da ZeniMax Online, que seria o sucessor espiritual de The Elder Scrolls Online.

Em comunicado enviado aos funcionários, Matt Booty, chefe da Xbox Game Studios, confirmou as decisões e afirmou que elas foram tomadas para realinhar os investimentos da empresa. “Essas escolhas não foram feitas de forma leviana, pois cada projeto representa anos de esforço, imaginação e comprometimento”, disse Booty, destacando que a indústria está passando por mudanças significativas que exigem foco e redirecionamento de recursos.

Estratégia futura e preocupações

Mesmo com os cortes, Booty ressaltou que a estratégia central do Xbox permanece inalterada: “Queremos construir jogos que empolguem nossos jogadores, expandir nossas maiores franquias e criar novas histórias, mundos e personagens”. Atualmente, mais de 40 projetos seguem em desenvolvimento, incluindo títulos como State of Decay 3, Clockwork Revolution e novas entradas de franquias estabelecidas, com lançamentos previstos até 2026.

A Microsoft também garantiu que todos os jogos exibidos na Xbox Games Showcase de junho seguem em desenvolvimento, sem impactos diretos dessa onda de demissões. No entanto, estúdios como Turn 10, Undead Labs e equipes de qualidade e marketing da Activision Blizzard também foram afetados, o que levanta preocupações sobre o ritmo e a estabilidade de produção dos futuros títulos da marca.

Vale ressaltar que as demissões ocorrem em um período de lucros recordes para a Microsoft, que fechou o primeiro trimestre com US$ 26 bilhões em ganhos. Segundo Phil Spencer, chefe da divisão de games da empresa, os layoffs acontecem em um momento de alta da marca, que está com recordes de jogadores.

Apesar do sucesso financeiro, a Microsoft já demitiu mais de 15 mil funcionários desde o início do ano. A divisão de games virou um grande alvo de layoffs após absorver outras gigantes do mercado, como Bethesda e a Activision-Blizzard.

Até o momento, a Microsoft não confirmou quais outros estúdios foram afetados pelas demissões, mas rumores indicam que até mesmo produtoras que trabalham com Call of Duty estão sendo impactadas.

Fonte: Tec Mundo

Redigido por ContilNet.