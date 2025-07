Milagre no Acre: produtor rural leva tiro no coração, passa por cirurgia e sobrevive

Um caso raro e comovente de sobrevivência marcou o início de julho no Acre. O produtor rural Odair Mendes Peixoto, de 44 anos, passou por uma delicada cirurgia cardíaca após ser atingido acidentalmente por um disparo de rifle calibre 22. O projétil, que entrou pelo braço esquerdo, atravessou seu tórax e se alojou no coração um tipo de ocorrência que, segundo especialistas, quase sempre termina em óbito.

O acidente aconteceu no dia 3 de julho, enquanto Odair se preparava para mais um dia de trabalho no Seringal Iracema, colocação Corrente, na zona rural de Xapuri, a cerca de 187 km da capital Rio Branco. Ele manuseava um rifle carregado quando, ao apoiá-lo em uma escada para pegar uma mochila, a arma disparou acidentalmente.

Em meio à situação crítica, sua esposa, Wanderleia Mendes, percorreu a pé por cerca de 20 minutos até encontrar ajuda em um sítio vizinho. Odair foi socorrido inicialmente até o hospital de Xapuri, sendo posteriormente transferido às pressas para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

O cirurgião cardiovascular Fábio de Rueda, responsável pelo procedimento, relatou a gravidade do caso. “O projétil ficou alojado nas câmaras do coração, algo extremamente incomum. Normalmente, pacientes com esse tipo de lesão chegam sem vida”, explicou. A equipe médica conseguiu conter a hemorragia e remover o fragmento com sucesso.

Este é o primeiro registro no estado do Acre de um paciente que sobrevive após ser operado com uma bala alojada no coração, de acordo com o médico.

Em processo de recuperação, Odair expressou sua gratidão: “Hoje eu nasci de novo pelas mãos desse médico. Sou grato a Deus e a esse anjo de branco que salvou minha vida.”

O caso, que mobilizou a comunidade e profissionais de saúde, reforça os riscos do manuseio incorreto de armas de fogo e ressalta a importância do atendimento médico ágil em regiões de difícil acesso.

