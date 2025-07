Mileide Mihaile comenta chegada de Virginia Fonseca à Grande Rio: “Só temos a ganhar”

Mileide Mihaile espalhou alegria no São João do Arraial Estrelado, em São Paulo, no último sábado (19/7). Em entrevista à repórter Fernanda Siccherolli, do portal LeoDias, ela enalteceu a chegada de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio.

Questionada sobre a escolha de Virginia para o posto, Mileide foi clara e mostrou entusiasmo. “Eu preciso de um evento para chamar de nosso. Ainda não tive a oportunidade de ver a Virginia pessoalmente depois do anúncio, nem de celebrar com a escola. Mas, acredito como a Grande Rio adora pessoas novas, a gente só tem a ganhar. Quanto mais pessoas, melhor”.

Virginia é a nova Rainha de Bateria da Grande Rio Virginia Fonseca – Foto: Rafael Arantes Virginia Fonseca – Foto: Portal LeoDias Mileide Mihaile Portal LeoDias Nattan conta sobre filha Zuza com Raffa Kallimann Portal LeoDias

Mas o papo também esquentou com um spoiler sobre o que vem aí no Carnaval 2026. Mileide, que tem forte ligação com a Escola de samba Grande Rio, não escondeu a empolgação com o novo enredo da escola e fez questão de enaltecer a representatividade do tema: O movimento Manguebeat, de Pernambuco, terra natal da influenciadora. “Eu tô apaixonada pelo nosso tema. Eu tenho certeza que vou chorar na avenida”, disse, citando Chico Science como um dos nomes que mais a emocionam.

A influenciadora também reforçou a expectativa por um desfile histórico e adiantou que setembro será o mês de acelerar de vez os preparativos para o Carnaval. “Agora eu preciso de agosto para cuidar de outras coisas, mas em setembro piso no acelerador. Aguenta firme aí!”, afirma.

Antes do show de Nattan, a influenciadora comentou sobre as festas juninas e revelou que, se pudesse, vivia esse clima o ano todo: “Fala do meu povo, da nossa cultura, da nossa raiz… Eu tava dizendo agora há pouco que se eu pudesse, era São João o ano inteiro”.