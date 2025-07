Mileide Mihaile diz que casamento com Wesley Safadão deu “super certo”: “São fases”

Depois de relembrar o casamento com Wesley Safadão em um podcast lançado nos últimos dias, que viralizou nas redes sociais ao revelar que não foi uma “paixão avassaladora”, Mileide Mihaile refletiu em conversa com a repórter Fernanda Siccherolli, do portal LeoDias, que, ao contrário da visão de muitos internautas, a relação com o cantor deu “super certo”, apesar do término. “São fases”, disse ela.

“Eu falei o que de fato aconteceu e eu acho que as pessoas são tendenciosas em falar que ‘não deu certo’, mas para mim deu super certo”, contou. “A pessoa passar muitos anos com a outra, deu super certo. A pessoa ter um filho lindo, que já está um rapaz, deu super certo”, afirmou a influenciadora.

“Então as pessoas precisam normalizar isso: são fases. A gente passa por essa troca de pensamentos, de propósitos, de objetivos, e eu acredito muito nisso. E eu acho que foi por isso que repercutiu, porque o pessoal adora relacionamentos”, concluiu.

Mileide Mihaile, que assegurou a este portal que está solteira, relembrou a relação com o cantor durante o podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez, lançado na última quinta-feira (17/7).

O relacionamento, que teve como fruto um filho de 14 anos, foi marcado por “cumplicidade e reconhecimento mútuo”, segundo a influenciadora. Ao falar, porém, que não sentia uma “paixão avassaladora” por Safadão, a entrevista conquistou destaque em cortes nas redes sociais.

“Nem foi uma paixão avassaladora. A gente se conheceu, se conectou pelo estilo de vida, por gostar das mesmas coisas. Trabalhar no mesmo ramo. Isso foi acontecendo naturalmente. Nem foi algo muito avassalador, não. Foi algo constante, contínuo”, disse ela sobre o casamento de oito anos.