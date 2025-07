Milicianos são presos e fuzis apreendidos em ação contra facções

Uma ofensiva contra as guerras entre facções no Rio de Janeiro (RJ) culminou na prisão de quatro milicianos e quatro fuzis nessa segunda-feira (28/7). Um dos criminosos é apontado como o segundo na hierarquia da milícia que atua em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com os agentes, os quatro fazem parte do grupo que esteve em um comboio de carros que saiu, no último sábado (26/7)​, da comunidade do Catiri, em Bangu, em direção à comunidade Dois Irmãos, em Curicica. ​Após troca de informações de inteligência, os criminosos foram localizados nesta segunda (28).

Durante a ação, um breve confronto​ teria ocorrido, mas o quarteto foi detido. Três dos presos foram capturados em uma residência, onde também foram apreendidos fuzis, carregadores e munições. O que tem papel de liderança na facção chegou a fugir, mas foi localizado por equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Os presos foram atuados por milícia privada, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tentativa de homicídio.

As investigações continuam para identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos nas disputas territoriais daquela região.

A ação foi deflagrada por policiais civis da 14ª DP (Leblon) e da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da 10ª DP (Botafogo).

