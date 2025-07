Militância do PT no Acre se reencontra e fala em reconstrução: “É hora de renovar as esperanças”

O clima na sede do Partido dos Trabalhadores (PT) neste domingo (6), em Rio Branco, foi de mobilização, reencontro e troca entre gerações. Para Maria das Graças Pereira, militante histórica do PT desde a década de 1980 e indicada para representar o Acre na esfera federal do partido, o momento simboliza mais que uma simples eleição interna.

“A eleição de hoje está sendo muito alegre. Eu gosto desse processo democrático que só o PT tem. É um momento de mobilização e de reencontro”, destacou.

Segundo ela, o Processo de Eleições Diretas (PED) reafirma o compromisso do partido com suas raízes e missão original. Em meio aos debates e votações, a presença de figuras históricas como Maria das Graças reforçou o sentimento de continuidade e resistência.

“Nos encontramos aqui jovens, pessoas mais experientes e todos com esperança de que é possível construir um país melhor. Um partido que assume o lado do povo”, pontuou.

Questionada sobre a possibilidade de assumir um papel mais ativo na direção nacional do partido, ela respondeu com humildade, mas com o sentimento de missão:

“Vejo como um gesto de gratidão dos companheiros. É uma honra. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos à disposição para lutar por um Brasil mais justo”, declarou.

Maria das Graças defendeu que o PT siga firme na defesa da justiça social, mas que o debate vá além.

“Somos todos brasileiros e ninguém pode ser vulnerabilizado, excluído ou escravizado. Todas as pessoas precisam ter a oportunidade de fazer parte do cenário nacional de desenvolvimento, tanto individual quanto coletivo. É isso que o PT defende. E todos nós precisamos estar prontos quando a missão chega”, concluiu.

Veja o vídeo: