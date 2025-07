Militão e Tainá Castro revelam destino de lua de mel: “Vai ser super rápido”

Após o casório, o casal revelou bastidores da cerimônia luxuosa e detalhes do futuro da relação. Confira detalhes a seguir!

Já ao fim da cerimônia de casamento na noite desta sexta-feira (18/7), Éder Militão e Tainá Castro deram detalhes da festa em conversa com o portal LeoDias, representado pela repórter Fernanda Siccherolli, assim como também abriram detalhes sobre o futuro do casal. Um dos temas mais aguardados era a lua de mel, que será em Dubai.

Por conta dos compromissos profissionais do atleta, a passagem pelos Emirados Árabes Unidos será curta: “Vai ser super rápido porque o Éder tem poucos dias de férias. Três ou quatro dias já na semana que vem”, contou a noiva, empolgada com a viagem para o país muçulmano.

Veja as fotos Éder Militão revela nervosismo em seu casamentoReprodução: Portal LeoDias Tainá Castro fala com exclusividade ao portal LeoDiasPortal LeoDias Tainá Castro fala com exclusividade ao portal LeoDiasPortal LeoDias Reprodução/@leosantana Éder Militão, Tainá Castro e os filhos curtem juntos show do Léo Santana na festa de casamento do casalReprodução/@leosantana Éder Militão, Tainá Castro e os filhos curtem juntos show do Léo Santana na festa de casamento do casalReprodução/@leosantana

Militão completou, reforçando a volta às atividades no Real Madrid: “Não dá para ser muito tempo. A gente tem um calendário muito curto em questão de férias. Então, é aproveitar ao máximo esse período”. Além do próprio noivo, Vini Jr. e Rodrygo Goes são outros destaques brasileiros do time espanhol que estavam na festança.

E, por falar em Espanha, o atleta confirmou que o casal irá fixar residência em Madrid. Antes, Tainá e ele se revezavam entre o Brasil e o país europeu. Ainda na mesma entrevista, o defensor da Seleção confessou o frio na barriga antes do grande momento da noite: “Eu estava muito nervoso. Aquela caminhada [até o altar] parece que tem 10 mil quilômetros”.

O casamento de Éder Militão com a influenciadora Tainá Castro foi celebrado nesta sexta-feira (18/7), no Palácio Tangará, em São Paulo. A festa reuniu nomes como o ator Arón Piper, conhecido por “Elite” (Netflix), Léo Santana e Gusttavo Lima, que subiram ao palco como atrações musicais.