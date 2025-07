Militar do Exército é preso por suspeita de abusar da enteada adolescente em Rio Branco

Um militar do Exército foi preso no domingo (13) em Rio Branco, após investigações o apontarem como suspeito de abusar da enteada, uma adolescente de 14 anos. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça após solicitação da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), responsável pelo caso.

A denúncia foi registrada na noite de sábado (12), quando a adolescente procurou a delegacia acompanhada de sua mãe. Em razão da gravidade dos fatos relatados, a delegada de plantão Michelle Boscaro solicitou, de forma imediata, a prisão preventiva do investigado. A Justiça atendeu prontamente o pedido e expediu o mandado, que foi cumprido pelas equipes da Polícia Civil no dia seguinte.

A ação contou com o suporte da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e do Departamento da Capital e do Interior (DPCI), que atuaram em conjunto com a DECAV para garantir o cumprimento da medida judicial.

O militar encontra-se agora sob custódia e à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em curso sob responsabilidade da equipe da DECAV, que continuará apurando os detalhes do caso para garantir a responsabilização do autor.

A delegada Michelle Boscaro destacou a relevância de denúncias como essa no combate à violência sexual. “Reafirmamos nosso compromisso com a proteção das vítimas e ressaltamos que a denúncia é um passo essencial para interromper ciclos de violência e evitar novos crimes”, declarou. Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: