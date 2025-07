Minecraft: 10 seeds incríveis para a 1.20.4 que vão revolucionar sua gameplay

As novas atualizações do Minecraft podem impactar o funcionamento de seeds antigas, mas a versão 1.20.4 do jogo da Mojang Studios ainda guarda tesouros escondidos! Ela oferece sementes excelentes para quem busca uma jogatina diferenciada, seja para desafios intensos, exploração de recursos ou a criação de mundos deslumbrantes. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com 10 seeds imperdíveis para a atualização Trails & Tales.

Minecraft está disponível nas edições Java e Bedrock para PC, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, além de Android e iPhone (iOS). Com vilas ricas em recursos, postos de saqueadores estratégicos e biomas únicos, essas seeds prometem cada segundo de diversão. Confira abaixo os códigos e coordenadas!

1. Ilha desértica perigosa – Java

Comece sua aventura em uma ilha desértica cheia de perigos e oportunidades. Você aparecerá em um bioma desértico que abriga uma vila comum, uma vila zumbi e um posto de saqueadores. Perfeito para instalar sua base, enfrentar mortos-vivos ou dominar os saqueadores por tesouros. A ilha também conta com um portal em ruínas para o Nether e naufrágios no oceano para exploração.

Pontos-chave:

Código da seed : -6948846762022597971

: -6948846762022597971 Vila do Deserto : /tp 64 ~ 64

: /tp 64 ~ 64 Vila Zumbi : /tp -144 ~ 128

: /tp -144 ~ 128 Posto de Saqueadores : /tp 48 ~ 256

: /tp 48 ~ 256 Portal em ruínas : /tp 216 ~ 152

: /tp 216 ~ 152 Naufrágio: /tp 280 ~ 200

2. Divisão de Neve e Cerejeira – Java

Uma seed visualmente espetacular! Você nascerá exatamente na fronteira entre um belíssimo bosque de Cerejeira e um bioma de Picos de Gelo. Jogadores da versão Java encontrarão uma vila de Planícies logo no ponto de partida e um iglu com porão nas proximidades da neve. Recursos abundantes e uma paisagem deslumbrante esperam por você.

Pontos-chave:

Código da seed : -9078506877096748301

: -9078506877096748301 Iglu com porão : /tp -232 ~ 104

: /tp -232 ~ 104 Tesouro enterrado: /tp -151 ~ -167

3. Seed das Cidades Antigas – Java/Bedrock

À primeira vista, este mundo parece comum, mas seu grande segredo está no subterrâneo. Esta seed é repleta de Cidades Antigas abaixo do nível Y=0, tanto na versão Java quanto na Bedrock, escondendo tesouros especiais. Cuidado com o Warden! Para jogadores de PC (Java), há duas vilas de Planícies próximas ao spawn. Na Bedrock (consoles/mobile), um posto de saqueadores ao leste promete aventura.

Pontos-chave:

Código da seed : 8764718009920

: 8764718009920 Cidades Antigas (Bedrock Edition) : /tp 136 -51 88 | /tp 472 -51 152 | /tp -312 -51 168

: /tp 136 -51 88 | /tp 472 -51 152 | /tp -312 -51 168 Cidades Antigas (Java Edition): /tp 200 -51 8 | /tp 392 -51 8 | /tp 472 -51 -216

4. Domando camelos – Java

Amantes do bioma Deserto, preparem-se! Esta seed te coloca no meio de três vilas desérticas, repletas de comida fácil, baús de ferreiros e recursos iniciais. Consiga uma sela para domar um camelo e explorar o deserto sem preocupações. Mas atenção ao posto de saqueadores nos arredores do spawn.

Pontos-chave:

Código da seed : 6516547870636750

: 6516547870636750 Vila do Deserto 1 : /tp 32 ~ 48

: /tp 32 ~ 48 Vila do Deserto 2 : /tp -144 ~ 32

: /tp -144 ~ 32 Vila do Deserto 3 : /tp 0 ~ -144

: /tp 0 ~ -144 Posto de saqueadores: /tp 208 ~ -144

5. Ilha do Cogumelo – Java/Bedrock

Para noites seguras, esta ilha gigante de Cogumelos é perfeita! O bioma impede o spawn de mobs comuns, como zumbis e aranhas, tornando-a um local ideal para construir sua base no modo sobrevivência. Fique atento, no entanto, pois monstros ainda podem chegar de outras formas, como pelo oceano.

Pontos-chave:

Código da seed : 2884670462673115029

: 2884670462673115029 Coordenadas da ilha : /tp -103 ~ 28

: /tp -103 ~ 28 Templo do Deserto (Java Edition) : /tp 600 ~ -312

: /tp 600 ~ -312 Vila do Deserto (Java Edition) : /tp 640 ~ 128

: /tp 640 ~ 128 Portal em ruínas (Java Edition) : /tp -600 ~ -312

: /tp -600 ~ -312 Templo do Deserto (Bedrock Edition) : /tp 552 ~ 56

: /tp 552 ~ 56 Monumento Oceânico (Bedrock Edition): /tp 104 ~ -200

6. Ilha da Mansão Florestal – Java

Prepare-se para uma ilha gigante com uma Mansão Woodland desafiadora, combinando os biomas de Floresta e Taiga. Enfrente monstros nos cômodos escuros do casarão e nos calabouços ao redor. Para ajudar, há uma vila na ilha onde você pode saquear recursos e procurar por tesouros enterrados.

Pontos-chave:

Código da seed : 12370816993565

: 12370816993565 Vila de Taiga : /tp 0 ~ 128

: /tp 0 ~ 128 Tesouro enterrado 1 : /tp 9 ~ 121

: /tp 9 ~ 121 Tesouro enterrado 2: /tp -7 ~ -39

7. Seed dos recursos infinitos – Java

Nunca mais se preocupe com recursos! Esta semente te coloca em um mundo com três vilas e um posto de saqueadores ao leste, e outros três vilarejos com outro posto de saqueadores ao oeste do spawn. Além disso, nas proximidades, você encontrará Cidades Antigas e Portais em ruínas. Tudo isso em meio a belíssimas paisagens.

Pontos-chave:

Código da seed : -2938732601054260573

: -2938732601054260573 Vila de Planícies 1 : /tp 160 ~ 64

: /tp 160 ~ 64 Vila de Planícies 2 : /tp -528 ~ 208

: /tp -528 ~ 208 Vila de Planícies 3 : /tp -720 ~ 32

: /tp -720 ~ 32 Vila da Savana : /tp 656 ~ 0

: /tp 656 ~ 0 Posto de saqueadores 1 : /tp 864 ~ 32

: /tp 864 ~ 32 Posto de saqueadores 2 : /tp -832 ~ 272

: /tp -832 ~ 272 Cidade Antiga : /tp -568 -51 88

: /tp -568 -51 88 Portal em ruínas: /tp -264 ~ 264

8. Bosque de cerejeira gigante – Java/Bedrock

Se você ama a beleza do bioma de Cerejeira, esta seed é para você. Um enorme bosque com árvores rosadas espera por você. Instale-se nas planícies e crie suas próprias estruturas no spawn (Bedrock) ou aproveite a vila de Planícies (Java). Apenas cuidado com os malfeitores do Posto de Saqueadores próximo ao vilarejo.

Pontos-chave:

Código da seed : -5893585365043960569

: -5893585365043960569 Vila de Planícies : /tp 48 ~ 32

: /tp 48 ~ 32 Posto de saqueadores : /tp 272 ~ 64

: /tp 272 ~ 64 Cidade Antiga : /tp 8 -51 168

: /tp 8 -51 168 Portal em ruínas: /tp 216 ~ 264

9. Caverna com Vila – Java

Para uma base prática e protegida, esta seed oferece algo único: duas vilas construídas na superfície que se estendem até o subsolo de cavernas, com plantações e gado. Ótimo para exploração, mas exige atenção, pois mobs hostis podem aparecer a qualquer momento nas áreas escuras da caverna.

Pontos-chave:

Código da seed : -941358130105038604

: -941358130105038604 Vila de Planícies 1 : /tp -176 ~ -240

: /tp -176 ~ -240 Vila de Planícies 2 : /tp -320 ~ 400

: /tp -320 ~ 400 Vila de Planícies 3 : /tp 112 ~ 192

: /tp 112 ~ 192 Monumento Oceânico: /tp 616 ~ 296

10. Liberdade criativa – Java/Bedrock

Esta seed é perfeita para quem busca um cenário inspirador para construir no modo criativo. Com lindas montanhas nevadas, cobrindo biomas de Taiga e Savana, oferece paisagens ideais para erguer castelos e outras estruturas incríveis, sem a preocupação com recursos ou monstros. Liberte sua imaginação!

Pontos-chave:

Código da seed : -5185520434400542976

: -5185520434400542976 Coordenada de pico rochoso com neve: /tp -995 ~ 188 | Java

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet