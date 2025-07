‘Mini pastor’ de 9 anos rouba a cena na noite gospel da Expoacre com fé e testemunhos tocantes

Na quarta noite da Expoacre 2025, dedicada ao público gospel, um momento especial marcou a transmissão ao vivo realizada pela ContilNet. Com apenas 9 anos, o pequeno Marcos Vinícius, carinhosamente chamado de Marquinhos, roubou a cena como repórter mirim da noite. Natural de Brasileia e atualmente morando em Sena Madureira, o garoto é membro da Igreja Missão Batista Celular Internacional (MBCI) e encantou os telespectadores com sua desenvoltura, fé e maturidade espiritual surpreendente para a idade.

Durante a live, Marquinhos entrevistou visitantes da feira, perguntando o que estavam achando do evento e o que motivou a presença de cada um. Sempre com um sorriso no rosto, ele fez questão de deixar uma mensagem de fé: recitou o Salmo 23 — “O Senhor é meu pastor e nada me faltará”. Ele também compartilhou testemunhos pessoais de milagres que presenciou, incluindo sua própria recuperação após uma virose que o deixou uma semana no hospital, e a cura de sua tia, que ficou internada por um mês com um diagnóstico indefinido.

A influenciadora Rogéria Rocha, tocada pela fé de Marquinhos, prometeu ajudá-lo a criar um perfil no Instagram para espalhar ainda mais a mensagem do “mini pastor”. Em um dos momentos mais comoventes da transmissão, Marquinhos fez uma oração ao vivo: “Senhor meu Deus, abençoe cada família que está em casa. Que essas noites de Expoacre sejam abençoadas, que não aconteçam brigas, só paz, só venham famílias. Derrame seu sangue em todas as casas, nas pessoas que estão assistindo, em nome de Jesus, amém.”

Aluno do 4º ano do ensino fundamental, Marquinhos disse que evangeliza os colegas na escola e que muitas crianças dizem se sentir felizes ao ouvir falar de Jesus. O pequeno grande pregador já deixou sua marca na Expoacre 50 anos — e no coração de quem o viu.