Ministério Público do Acre promove e transfere promotores para novas cidades

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) definiu, nesta sexta-feira (11), novas mudanças nos cargos de promotores de Justiça que atuam em cidades do interior e na capital. A decisão foi tomada durante uma sessão do Conselho Superior da instituição, responsável por autorizar transferências e promoções dentro da carreira.

Ao todo, sete promotores foram promovidos para atuar em comarcas mais importantes, conhecidas como de entrância final, e um foi transferido para outra cidade no mesmo nível da carreira.

Essas movimentações são comuns no MP e acontecem de duas formas: promoção, quando o promotor assume um cargo de maior relevância, ou remoção, quando muda de cidade, mas continua no mesmo nível.

Veja como ficaram as mudanças:

Antônio Alceste Callil de Castro foi promovido para atuar na Promotoria Criminal de Sena Madureira.

Vanderlei Batista Cerqueira foi promovido para a 1ª Promotoria Criminal de Cruzeiro do Sul.

Juleandro Martins foi promovido para a Promotoria Cível de Tarauacá.

Daisson Gomes Teles foi promovido para a 2ª Promotoria Criminal de Cruzeiro do Sul.

Lucivan Nery de Lima foi promovido para a Promotoria Criminal de Feijó.

Bianca Bernardes foi promovida para a Promotoria Criminal de Tarauacá.

Carlos Augusto Pescador foi transferido para a 10ª Promotoria Criminal de Rio Branco.

Três unidades do Ministério Público continuam sem promotores designados, por falta de interessados: Porto Acre, Xapuri e a 1ª Promotoria Cível de Cruzeiro do Sul.