Ministério Público do RJ denuncia MC Poze do Rodo por sequestro e tortura

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o cantor Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, conhecido como MC Poze do Rodo, e outros nove homens, acusados de sequestrar e torturar um homem em fevereiro de 2023, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio.

Segundo a denúncia, o grupo teria agido de forma coordenada para manter Renato Antônio Medeiros em cárcere privado durante cerca de uma hora e meia na casa do funkeiro. No local, a vítima foi agredida física e psicologicamente para confessar o suposto furto de uma joia quebrada que pertenceria a MC Poze.

Procurado pelo jornalismo do SBT, o artista ainda não se pronunciou.

Laudo pericial anexado ao inquérito aponta que Renato apresentava diversas queimaduras de cigarro pelo corpo, caracterizando lesões graves e deformidades permanentes.

O MP pediu a prisão preventiva de MC Poze e de outros seis denunciados: Fábio Gean Ferreira da Silva, o “Loirinho”; Leonardo da Silva de Melo, o “Léo”; Matheus Ferreira de Castilhos, o “Tiza”; Maurício dos Santos da Silva; Rafael Souza de Andrade, o “Casca”; e Richard Matheus da Silva Sophia.

O órgão afirma que eles participaram diretamente das agressões e representam risco à ordem pública e à condução do processo.

A Justiça ainda vai decidir se aceita a denúncia e o pedido de prisão. Até o momento, a defesa dos demais acusados não se manifestou.