Ministério Público interrompe acordo com Poze do Rodo após denúncia de vizinho. Entenda!

Os problemas de Poze do Rodo com a justiça parece que estão longe de acabar. Desta vez, o MC enfrenta dificuldades para finalizar um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, relacionado a um processo por perturbação de sossego. O cantor é acusado, por um vizinho, de perturbar a ordem pública com eventos realizados no condomínio em que mora.

Segundo informações divulgadas pela coluna Fábia Oliveira, o artista aceitou um acordo penal proposto pelo MP, no início do mês. Sendo assim, o funkeiro se comprometeu a pagar uma contribuição financeira para uma ONG – indicada pela Justiça – para não ser processado pelo delito.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Poze do Rodo Reprodução / Instagram: @malvadaomaluco MC Poze do Rodo Reprodução: Instagram/Poze do Rodo MC Poze do Rodo Poze do Rodo – Foto: Reprodução/Instagram Reprodução MC Poze do Rodo alegre em registro Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

O valor estipulado no processo ficou em R$ 1.518 e seria destinado a uma associação de proteção animal, com o objetivo de ser utilizado e convertido, conforme acordado, em doação de ração.

Porém, os vizinhos de Poze se revoltaram com o acordo e relataram à Justiça que o cantor já foi favorecido com outra transação penal em 2024. Como consequência das manifestações, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro decidiu suspender, momentaneamente, o acordo feito com o artista.

Ainda segundo a coluna Fábia Oliveira, um homem identificado como Marco Antônio do Carmo Oliveira, morador do mesmo condomínio de Poze, acusa o famoso de perturbar a ordem pública.

O vizinho teria registrado um boletim de ocorrência relatando que o MC realizou um evento de grandes proporções, em sua mansão, em um dia de semana. A festa teria acontecido de 16h da tarde de uma terça-feira até as 7h da manhã do dia seguinte.

O evento de Poze contou com instrumentos de percussão, dezenas de pessoas e até um rapaz com microfone narrando o futebol que acontecia no campo do artista, nomeado como “Arena do Sábio”.

Agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro aguarda a apresentação de novos documentos para decidir se, de fato, o MC Poze do Rodo pode ser favorecido com outra transação penal ou não.