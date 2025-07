Ministério Público suspende acordo com Poze do Rodo após denúncia

O ano de 2025 tem, até agora, marcado negativamente a relação entre Poze do Rodo e a Justiça. Buscando reverter esse cenário, o artista celebrou um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) em um dos casos que protagoniza. A história, no entanto, ganhou uma reviravolta inesperada.

A coluna Fábia Oliveira já havia adiantado que Poze é acusado, por um vizinho, de perturbar a ordem pública com eventos de grande porte e duração no condomínio de luxo em que mora, na zona oeste do Rio.

Pois bem. No início deste mês, o cantor aceitou uma transação penal proposta pelo MP. Ou seja, o funkeiro decidiu pagar uma prestação pecuniária para uma ONG indicada pela Justiça. Como resultado, Poze do Rodo não poderia mais ser processado pelo delito.

Reviravolta e acordo suspenso

No último dia 10, o cantor correu para informar, no processo, que o valor de R$ 1.518 já havia sido realizado e convertido, conforme acordado, em doação de ração destinada a uma associação de proteção animal.

Acontece que a revolta dos vizinhos com o acordo, que também já foi adiantada por esta coluna, ganhou consequências práticas. Isso porque os vizinhos do MC relataram à Justiça que o cantor já foi favorecido com outra transação penal em 2024. Levando em conta as manifestações, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro decidiu suspender, por ora, o acordo penal celebrado com Poze do Rodo. Vixe!

Com a reviravolta na trama, o MPRJ espera a juntada de novos documentos para entender se, de fato, o MC Poze pode ser favorecido com outra transação penal.

Entenda o caso

Marco Antônio do Carmo Oliveira, morador do mesmo condomínio que Poze, na zona oeste do Rio de Janeiro, acusa o famoso de perturbar a ordem pública. O homem registrou um boletim de ocorrência narrando que o funkeiro realizou um evento de grandes proporções em sua mansão, de 16h de uma terça-feira até as 7h do dia seguinte.

No local, segundo ele, havia instrumentos de percussão, dezenas de pessoas e até um rapaz com microfone narrando o futebol que acontecia no campo do artista, a “Arena do Sábio”.

O conflito entre Marco Antônio e Poze do Rodo, no entanto, não é o primeiro. Os vizinhos já protagonizaram polos rivais em outra ação, também pela perturbação a ordem pública.