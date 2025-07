Ministra da Mulher chega a Rio Branco na próxima semana; confira a agenda completa

A ministra de Estado das Mulheres, Márcia Lopes, desembarca no Acre às 23h50 desta segunda-feira (21), no Aeroporto Internacional de Rio Branco – Plácido de Castro, acompanhada por sua chefe de comunicação, Laryssa Sampaio, e pela assessora Júlia Garani Franco. O voo de chegada é o LATAM 3267, proveniente de Brasília.

A agenda oficial da ministra no estado tem início na manhã de terça-feira (22), com uma entrevista no telejornal Bom Dia Acre, às 8h. Em seguida, a comitiva se desloca para o Centro de Formação dos Povos da Floresta, localizado na Rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Às 9h, Márcia Lopes participa da abertura da 1ª Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, que reúne lideranças de diversas etnias e regiões do país. O evento é organizado com apoio da Comissão Pró-Indígena e pretende debater políticas públicas voltadas à equidade de gênero e à valorização das mulheres indígenas.

No início da noite, às 18h, a ministra terá reunião com movimentos sociais. O local do encontro ainda será definido. O encerramento da agenda ocorre às 21h30, com o deslocamento da comitiva para o Aeroporto Internacional de Rio Branco, de onde deverá retornar à capital federal.