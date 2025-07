Ministra das Mulheres tem reuniões com Gladson e Mailza durante agenda no Acre nesta semana

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, estará em Rio Branco nesta terça-feira (22) para cumprir uma série de compromissos institucionais com autoridades e movimentos sociais. O principal destaque da agenda será a participação na etapa Sumaúma da 1ª Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, que acontece na sede da Comissão Pró-Indígena (CPI).

O evento reunirá delegadas de diferentes etnias para debater temas importantes como direito e gestão territorial, emergências climáticas, violência, políticas públicas, saúde, educação e a preservação e transmissão dos saberes ancestrais.

Além da conferência, Márcia Lopes terá reuniões com o governador Gladson Cameli, com a vice-governadora Mailza Assis e com representantes de movimentos sociais do Acre. A ministra busca reforçar o diálogo e fortalecer as políticas públicas para as mulheres, com foco especial nas demandas específicas da região amazônica.