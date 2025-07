Ministra dos Povos Indígenas vem ao Acre para agenda preparatória da COP30; veja detalhes

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participa no próximo dia 10 de julho do Seminário COParente, realizado na aldeia Yawatxivan, Terra Indígena do Rio Gregório, no Acre. O evento, que ocorre entre os dias 8 e 10, é uma etapa preparatória rumo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), prevista para novembro, em Belém (PA).

Organizado com apoio do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), do governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (SEPI), e da Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-AC), o seminário reúne representantes dos povos indígenas do Acre e do Amazonas para debater temas estratégicos da COP30, como clima, biodiversidade, salvaguardas, créditos de carbono e repartição de benefícios.

A ministra Sônia Guajajara apresentará no último dia do seminário as principais pautas que serão discutidas na COP30, com foco na participação indígena nos processos internacionais de negociação climática. Segundo a secretária SEPI, Francisca Arara, a proposta é construir uma posição unificada entre os povos da região e preparar suas lideranças para uma atuação qualificada no evento global.

“A intenção do MPI é realizar uma pré-COP com representantes de povos indígenas do Acre e Amazonas, com apoio do governo estadual, para construirmos uma proposta bem organizada para a COP30”, afirmou.

Lideranças locais, como Joaquim Tashka, do povo Yawanawá, destacam o seminário como um marco no fortalecimento do protagonismo indígena. “É uma oportunidade de defendermos nossos direitos e garantir que as soluções climáticas respeitem os modos de vida tradicionais e a autonomia dos povos indígenas”, disse.

O evento conta ainda com o apoio da Wild Foundation, WINS, Wildlife Works, Fundo Socioambiental Casa, Funai e da Associação Sociocultural Yawanawá (ASCY).