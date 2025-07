Ministro dos Transportes rebate Michelle Bolsonaro sobre ponte no interior do Acre

O ministro dos Transportes, Renan Filho, respondeu nesta quarta-feira (23) às críticas feitas por Michelle Bolsonaro sobre a ausência de uma ponte entre os municípios de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, no Acre. A ex-primeira-dama publicou um vídeo nas redes sociais relatando as dificuldades enfrentadas por estudantes que precisam atravessar o rio Juruá para chegar à escola, apontando o que chamou de “abandono” por parte do governo federal.

Em vídeo de resposta, Renan afirmou que já existe uma ponte na cidade — a Ponte da União — construída ainda durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele acrescentou que um novo projeto de ponte na região está em fase de contratação.

O ministro também apresentou dados comparativos sobre investimentos em infraestrutura no estado, destacando que os recursos aplicados atualmente são maiores do que os do governo de Jair Bolsonaro. “Estamos trabalhando em soluções concretas, enquanto outros apenas aparecem para fazer vídeos”, declarou.

Veja o vídeo:

https://x.com/RenanFilho_/status/1948194799959613874