Mira laser e luneta: homem importava peças de fuzil para facções do RJ

Um homem investigado por importar peças de fuzil para facções que dominam as comunidades do Rio de Janeiro (RJ) foi preso pela Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Receita Federal, nessa terça-feira (22/7).

Ele foi preso em flagrante em Bonsucesso (RJ) por importação ilegal de acessórios de fuzil. A ação ocorreu após o homem retirar as encomendas recebidas via postal, contendo três remessas chinesas de material bélico controlado.

Com ele, foram apreendidos quatro quebra-chamas, duas lunetas e duas miras laser. Os acessórios seriam utilizados pelo crime organizado que atua em comunidades da região.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro e, após a formalização da prisão em flagrante, foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanece à disposição da Justiça.

Fuzis dominam a comunidade

Em entrevista especial dada à coluna recentemente, o secretário da Polícia Civil do Rio, Felipe Curi, revelou que modelos de armas de guerra como AR-15, AK-47 e fuzis calibre .50 estão amplamente distribuídos nas mãos de facções criminosas como o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP), transformando comunidades em campos de batalha e impondo um regime de medo aos moradores.

Ele destacou a gravidade da situação e defendeu mudanças urgentes na legislação para combater o arsenal bélico que alimenta a violência urbana. “O problema do Rio de Janeiro hoje é o fuzil”, afirmou Curi. Para ele, o porte dessas armas vai além do poder de fogo: garante às facções a dominação territorial, a imposição da lei do silêncio e o controle econômico por meio de taxas e atividades ilícitas.

Os números confirmam o alerta. Em 2024, o Rio de Janeiro registrou 732 fuzis apreendidos, o maior número da série histórica, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP). Esse volume representa mais que o dobro das apreensões de 2020. Apenas nos primeiros meses de 2025, já foram apreendidos 26% do total registrado no ano anterior, indicando uma tendência de crescimento contínuo.