Miss Acre chega a São Paulo para disputar o Miss Grand Brasil 2025; conheça

A acreana Guilheny Abramoski, que carrega o título de Miss Grand Acre 2025, já está em São Paulo para representar o estado na nova edição do Miss Grand Brasil, um dos concursos de beleza mais prestigiados do país. A recepção das candidatas ocorreu neste domingo (30), marcando o início da intensa preparação para o grande evento, que acontece no próximo sábado, dia 6 de julho.

Natural de Rio Branco, Guilheny também foi Miss Universo Rio Branco 2023 e agora se prepara para viver uma nova etapa na carreira, dessa vez em um palco nacional. Em suas redes sociais, a modelo demonstrou empolgação com a oportunidade. “Ontem foi dia de chegada!”, escreveu em publicação comemorando o início da jornada rumo à coroa.

FIQUE POR DENTRO: Guilheny Abramoski é a nova Miss Grand Acre 2025 e promete lutar com garra por coroa nacional

Com o tema “Nova Era”, a edição 2025 do Miss Grand Brasil promete valorizar diversidade, empoderamento e causas sociais. As candidatas participam de uma série de atividades durante a semana, incluindo desfiles, entrevistas, ensaios e ações sociais, até a noite final, quando será eleita a nova representante brasileira para o Miss Grand International.

A torcida acreana agora se volta para Guilheny, que carrega na bagagem não só a beleza, mas também o orgulho e a representatividade do estado. A final do concurso será transmitida ao vivo e deve atrair a atenção de milhares de espectadores de todo o país.