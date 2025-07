Missa de sétimo dia de Preta Gil em Salvador foi carregada de momentos marcantes

A missa de sétimo dia em memória da cantora Preta Gil foi realizada neste sábado (26/7), no Santuário Santa Dulce dos Pobres, localizado no Largo de Roma, em Salvador. A artista faleceu no último domingo (20/7), aos 50 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer. Durante a cerimônia, algumas canções marcaram o momento e emocionaram os presentes, incluindo músicas de Gilberto Gil, pai da cantora. A repórter do portal LeoDias, Gabriela Icó, acompanhou a celebração e conversou com frequentadores do lugar sagrado, que compartilharam lembranças e palavras de carinho.

A missa contou com grande presença de público, refletindo o amor e a admiração que Preta despertava. O espaço estava lotado, com amigos, membros da imprensa e pessoas que conviveram com a artista. A cerimônia foi presidida pelo padre Lázaro Muniz, da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a mesma que Preta frequentava. Foi também o padre Lázaro quem celebrou, no início de 2024, uma missa especial em ação de graças pela remissão do câncer, após sessões de quimioterapia e cirurgia.

Jude Paulla era amiga de Preta Gil Foto/Instagram/@judepaulla Preta Gil Foto: Reprodução/Instagram @pretagil Preta Gil Foto: Reprodução/Instagram @judepaulla Preta Gil morreu aos 50 anos Reprodução/Instagram/@pretagil Velório Preta Gil Reprodução / @pretagil

Durante a celebração deste sábado, músicas como “A Paz”, “Grão” e “Toda Menina Baiana” foram declamadas pelo padre e interpretadas por um músico, emocionando os presentes. Uma das frequentadoras da igreja relembrou a relação de Preta com a comunidade: “A Preta se aproximou da gente após a morte de Paulo Gustavo. Ela me mandou uma mensagem dizendo que gostaria de continuar esse legado de apoio às obras no lugar de Paulo Gustavo. Hoje, Lore Improta, Léo Santana, Ivete Sangalo e os artistas baianos estão mais próximos da gente. Agradecemos a esse movimento que ela fez de empatia, solidariedade e de ser um exemplo como mulher”.

O padre também refletiu sobre o impacto da artista: “A morte de Preta fez com que muita gente se levantasse. Ouvimos aqui na missa o depoimento de pessoas que ficaram animadas pela vida dela, contando que venceu o câncer e que sabem como foi a dor de Preta. Estar aqui, sob o olhar e a graça de Santa Dulce, é pedir sempre a Deus misericórdia, amor, justiça e paz”. Um fiel se emocionou ao falar da cantora: “Essa missa celebrada aqui hoje tem muito a ver com aquilo que a Preta Gil é. E o que eu digo sempre: a morte destrói a matéria, mas constrói a eternidade. E Preta Gil será eterna em nossos corações”.