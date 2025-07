Missa de sétimo dia de Preta Gil será no Rio e com a presença da família

A cantora Preta Gil faleceu no último domingo (20/7), em Nova York, EUA, e, desde então, segue recebendo homenagens de milhares de fãs e famosos. A artista terá ainda a missa de sétimo dia no Rio de Janeiro, com a presença da família na próxima segunda-feira (28/7). De acordo com a Quem, a celebração religiosa irá acontecer na a Igreja de Santa Mônica, no Leblon, às 19h.

Preta ainda será homenageada com uma missa no Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, neste sábado (26/7), às 16 horas. Durante o programa “É de Casa”, da Globo, a apresentadora Rita Batista disse que a celebração será realizada na instituição que a artista apoiava nos últimos meses.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Gilberto Gil se despede da filha Preta Gil com beijo na testa Foto: Lia Maciel/MKT Cemitério da Penitência Preta Gil Foto: Victor Chapetta / AgNews Flor mostra homenagem para Preta Gil- Reprodução: Instagram @florgildemasi Corpo de Preta Gil chegou por volta das 7h no Theatro Municipal do Rio, onde será velado em cerimônia aberta ao público a partir das 9h desta sexta-feira (25/7) Foto: Thiago Mattos / Brazil News Preta Gil Reprodução Instagram/@pretagil Voltar

Próximo

O Velório da cantora foi realizado nesta sexta-feira (25/7), um dia após a chegada do corpo ao país, e foi marcado por diversas homenagens e presença de famosos e fãs no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia seguiu com um cortejo pelo trajeto dos trios elétricos de Carnaval, no Centro do Rio, que agora, se chama “Circuito de Carnaval de Rua Preta Gil”, em sua homenagem. A cremação, no entanto, foi reservada para família e amigos no Cemitério da Penitência, no bairro do Caju.

Filha de Gilberto Gil, a artista lutava contra um câncer de intestino desde 2023, e estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental contra a doença. Preta estava retornando ao Brasil após receber a informação de que o tratamento não estava mais surtindo efeito.