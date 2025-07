Mistério e tragédia: Executiva do American Idol e marido encontrados mortos em mansão

Um crime violento e envolto em mistério abalou Encino, bairro nobre de Los Angeles. A executiva musical Robin Kaye, conhecida pelo longo trabalho no American Idol, e o marido, Thomas Deluca, foram encontrados mortos dentro da própria casa nessa segunda-feira (14 de julho). Ambos tinham 70 anos e foram baleados na cabeça.

A descoberta foi feita após vizinhos notarem a ausência do casal por quatro dias. Como ninguém atendia à porta, a polícia arrombou a entrada da mansão, avaliada em R$ 27 milhões. Os corpos estavam dentro do imóvel e a principal linha de investigação é de duplo homicídio.

Suspeita de invasão e segredo na investigação

Segundo o site TMZ, dias antes do crime, a polícia havia sido acionada por conta de uma tentativa de invasão à propriedade. Um suspeito, possivelmente armado, teria pulado a cerca da mansão. Ainda não há confirmação se o episódio tem relação com as mortes.

O casal havia se mudado recentemente para o bairro. A casa conta com seis quartos, piscina e estrutura para filmagens. Até o momento, o Departamento de Polícia de Los Angeles não divulgou suspeitos nem hipóteses sobre a motivação do crime. A investigação segue sob sigilo.

Robin Kaye atuava há 15 temporadas como supervisora musical do American Idol, além de ter trabalhado na produção do programa Batalha do Lip Sync. Thomas Deluca era músico e lançou o último álbum, Street Rock, em 2022.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.