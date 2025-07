Mistério na cama: Por que alguns preferem sexo no escuro?

Quando um parceiro insiste em apagar todas as luzes durante o sexo, é comum surgirem dúvidas sobre o motivo. Segundo a médica pós-graduada em sexologia Thaina Mariz, essa preferência pode estar ligada a questões de autoestima, traumas ou inseguranças. “Pode ser por achar que seu corpo é feio, por ter passado por situações de bullying, ou até mesmo por ter sofrido algum tipo de abuso e carregar culpa por isso. Também há os mais tímidos, que evitam se expor por natureza”, explica Thaina.

A especialista ressalta que, para muitas pessoas, o escuro funciona como um escudo. “Elas acreditam que, assim, a outra pessoa não verá suas imperfeições. Mas o problema não é o ambiente, e sim a dificuldade de entrega durante o ato sexual”, afirma. Essa barreira pode prejudicar tanto o prazer físico quanto a intimidade emocional do casal. “O parceiro pode interpretar isso como uma falta de confiança, o que mina a conexão entre os dois”, completa.

A boa notícia é que essa questão pode ser trabalhada em conjunto. O primeiro passo é conversar com delicadeza, sem cobranças. “Crie uma conexão primeiro, com gestos de carinho ou escuta ativa. Pergunte com cuidado e esteja disposto a entender o que ele sente”, orienta.

Como abordar e resolver a questão

Na terapia sexual, existem técnicas que auxiliam no resgate da autoestima. “Uma delas é o exercício de se olhar no espelho, primeiro vestido e depois nu, observando e anotando o que gosta ou não em si. Isso ajuda a construir uma imagem mais positiva do próprio corpo”, afirma a médica.

O casal também pode praticar atividades que estimulem o toque e a confiança, como o “mapa erótico”. “Um parceiro recebe carícias enquanto o outro observa e anota as reações. Isso fortalece a intimidade e o diálogo sexual”, sugere Thaina.

Por fim, é essencial compreender o contexto cultural do parceiro. “Algumas pessoas cresceram ouvindo que sexo é algo sujo ou errado, o que influencia muito na forma como lidam com o próprio corpo e a sexualidade”, diz a especialista. Com empatia e paciência, é possível romper essas barreiras e construir uma vivência mais saudável e prazerosa a dois.

