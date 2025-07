Mistério revelado? Polícia divulga informações sobre a morte do investigador de Annabelle

O falecimento inesperado do investigador paranormal Dan Rivera, aos 54 anos, está cercado de comoção e especulações. Ele fazia parte da turnê “Devils on the Run”, que levava relíquias paranormais, incluindo a famosa boneca Annabelle, para exposições nos Estados Unidos. Rivera foi encontrado morto em um quarto de hotel na cidade de Gettysburg, Pensilvânia, no último sábado (13 de julho).

De acordo com informações confirmadas pela Polícia Estadual da Pensilvânia, não havia sinais de arrombamento, violência ou crime no local. O corpo foi descoberto por funcionários do hotel após Rivera não comparecer aos compromissos programados naquela manhã. As autoridades também confirmaram que a boneca Annabelle — parte central da exposição — não estava no quarto no momento da morte.

Investigador experiente e figura central no mundo paranormal

Dan Rivera era uma figura respeitada no universo das investigações sobrenaturais. Ele atuava como diretor de operações da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra (NESPR), organização criada por Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais que inspiraram franquias como Invocação do Mal e Annabelle. Rivera cuidava diretamente do transporte e preservação de artefatos considerados assombrados, incluindo a boneca original Raggedy Ann, que serviu de base para a Annabelle dos cinemas.

Além do trabalho técnico, Rivera era conhecido por seu comprometimento com a segurança dos objetos, que nunca eram manuseados sem os cuidados espirituais indicados pela NESPR.

Laudos iniciais e o que se sabe até agora

O legista do condado de Adams, Francis Dutrow, afirmou que uma autópsia será realizada para determinar a causa da morte. A princípio, acredita-se que Rivera possa ter falecido por causas naturais, mas exames toxicológicos e laboratoriais ainda são aguardados.

“Ele foi encontrado sozinho, sem sinais de violência, e nada indica envolvimento de terceiros”, informou Dutrow à imprensa local. O resultado completo da autópsia deve sair em até dez semanas. Enquanto isso, fãs e seguidores da investigação paranormal relembram com carinho o legado de Dan.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.