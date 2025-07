Modelo Bonnie Blue expõe efeitos físicos intensos após maratona sexual

A britânica Bonnie Blue, de 26 anos, é a protagonista de um polêmico documentário que vai ao ar nesta terça-feira (29/7), no Channel 4, no Reino Unido. A produção acompanha a vida da modelo, influencer e ex-produtora de conteúdo adulto, que ficou conhecida por, supostamente, quebrar um recorde sexual inédito: ela teria tido relações com 1.057 homens em um período de 12 horas.

A maratona, realizada em uma mansão em Londres com participação de fãs de várias regiões, chamou atenção da mídia e deve gerar uma onda de reclamações ao órgão regulador da TV britânica, segundo estimativas. A própria Bonnie admitiu surpresa com a quantidade de cenas explícitas incluídas no programa, mas apoiou a decisão da diretora Victoria Silver, que a acompanhou por seis meses.

Em entrevista ao jornal The Sun, Bonnie revelou os efeitos físicos mais intensos após o desafio: “Meu maxilar doeu mais do que qualquer outra parte do corpo. Minhas pernas também estavam em chamas”, contou.

O evento gerou controvérsias. A modelo foi criticada após um dos participantes afirmar que não usou preservativo, levantando preocupações sobre a segurança do grupo. Bonnie também foi banida da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans pouco depois do feito.

Além das críticas ao seu trabalho, a jovem diz lidar diariamente com ameaças de morte. “Faz seis meses que não saio sozinha. Simplesmente não é mais seguro”, afirmou.

Bonnie foi demitida da universidade que trabalhava por transar com os alunos

Ela alega ter batido o recorde mundial

A influenciadora tem histórico polêmico

Bonnie Blue

O documentário também confronta suposições sobre traumas do passado que supostamente justificariam sua atuação na indústria adulta. Bonnie rebate: “As pessoas querem que eu diga que vivi algo traumático. Mas não aconteceu. Faço isso porque gosto de sexo.”

A diretora Victoria Silver defendeu a inclusão de material explícito no especial: “Se fosse um filme sobre um músico, o trabalho dele estaria lá. Acho essencial mostrar o que ela faz.”