Modelo emociona com carta aberta após morrer de câncer aos 22 anos

A modelo Camila Trevisol, coroada rainha inspiração da Festa do Peão de Americana 2025, morreu na manhã desta quarta-feira (23/7) aos 22 anos. Ela lutava contra um sarcoma de Ewing, um tipo de câncer ósseo agressivo, diagnosticado em 2016, quando ela tinha apenas 14 anos. Nas redes, a família publicou uma carta aberta escrita pela jovem e emocionou os seguidores.

“Cansada”

“Informamos que nossa princesa faleceu hoje de manhã”, informou a família em nota. Camila chegou a celebrar a cura da doença em 2017, mas o câncer retornou em 2023. Ela estava internada no Hospital Boldrini, em Campinas.

Em sua última postagem no Instagram, ainda na noite desta terça-feira (22/7), a modelo afirmou que estava sentindo falta de ar e pediu uma sedação. “Última vez que vocês vão me ver acordada pessoal. Estou tendo muita falta de ar e estou bem cansada, então preferi a sedação e vou dormir aos poucos”, escreveu.

Carta aberta

Após a confirmação da morte, a família de Camila Trevisol publicou uma carta escrita pela jovem aos seguidores. No texto, ela agradece ao carinho dos amigos e familiares e afirma que já cumpriu seu papel na Terra.

“Sei que não é um momento fácil, mas escrevi isso e pedi pra postarem”, começa a carta. “Todos que passaram pela minha vida deixaram um momento que vou levar pra sempre comigo, então, sou muito grata a todos que tiraram um tempo da vida de vocês por aproveitarem comigo, me acompanharem no insta, por orarem, conversarem e tudo mais.”

O texto segue: “Eu já cumpri meu papel aqui na terra e sei que meu papel foi inspirar e influenciar vocês sobre a vida, que tem que aproveitar todos os momentos independente do que vocês estiverem passando, a vida é uma só e o tempo é precioso demais pra não se apreciar cada momento, então, vivem e jamais desistem, jamais pensem negativo, jamais se entreguem”.

“Meu perfil vai ficar aqui pra vocês poderem sempre entrar e lembrar de como eu era e tudo que vivi. Eu amo todos vocês e muito obrigado por estarem comigo nessa vida e por todos que me visitaram. Quero que saibam que eu estou indo em paz e meu sofrimento acabou, mas não pensem que foi por não ter força e coragem de lutar, mas sim por não ter mais condições de sofrer, Deus me quis com ele e sei que meu legado sempre será lembrado… Até a próxima vida amo vocês”, encerra a carta.