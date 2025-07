Modelo leva mãe faxineira para conhecer o Copacabana Palace e emociona a internet

A influenciadora e modelo carioca Cassia Almeida, de 36 anos, emocionou a web ao compartilhar um vídeo realizando o grande sonho da mãe, Ana Maria Queiroza, de 68 anos, que trabalhou a vida inteira como faxineira em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo Cassia, sua mãe sempre quis conhecer o luxuoso hotel Copacabana Palace por dentro. Ela aproveitou o aniversário de Ana Maria, comemorado em maio, e o Dia das Mães, para levá-la para um almoço especial no hotel.

O vídeo viralizou nos últimos dias, com centenas de curtidas, compartilhamentos e comentários de famosos. Nas imagens, a mãe da influenciadora se emociona ao entrar pela primeira vez no hotel.

Um depoimento que tocou o coração da internet

“Minha mãe sempre trabalhou como faxineira aqui no Rio de Janeiro, especialmente em Copacabana, e sempre falava sobre o sonho de entrar no hotel Copacabana Palace. Então, no aniversário dela de 68 anos, decidi que era hora de tornar esse sonho realidade. Foi um dia incrível, repleto de emoção e lágrimas de alegria por um sonho realizado. Não consigo expressar a felicidade que sinto por ter proporcionado isso para a minha mãezinha. Mãe, venho com estas humildes palavras expressar os meus mais profundos e sinceros sentimentos”, escreveu Cassia na legenda do vídeo.

“Mãe, você é um exemplo de mulher: conselheira, amiga, companheira e um verdadeiro símbolo de amor e persistência. Por isso, é mais que merecido que exista um dia para te homenagear. Quero aproveitar este momento para dizer que te amo imensamente e agradecer a Deus por ter me colocado em seu ventre. Obrigada por estar ao meu lado quando preciso chorar e por me fazer sorrir logo em seguida”, completou ela, homenageando a mãe.

Ana Maria é de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e está aposentada.

Fonte: Extra, Globo

Redigido por ContilNet.