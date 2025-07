Modelo Samara Vanziler é destaque no segundo episódio do programa “Pândega do Neto”

O segundo episódio do programa Pândega do Neto foi ao ar neste sábado (11), às 10h, na TV Rio Branco e no canal do ContilNet no YouTube. A edição recebeu como destaque a modelo acreana Samara Vanziler, que participa do concurso Miss Brasil Woman, e encantou o público com sua desenvoltura no palco.

Além de Samara, o programa contou com a apresentação da cantora Mara França, que vem ganhando visibilidade com a música autoral Amigo Garçom, e com o show do cantor Bob Ney, reconhecido pelo repertório que vai do sertanejo à MPB. A cigana Paula também marcou presença com sua energia já conhecida pelos fãs do programa.

Apresentado por Osmir Neto, o Pândega do Neto mistura elementos de podcast com programa de auditório e tem como proposta abrir espaço para artistas acreanos se expressarem em diversas linguagens. A atração vai ao ar semanalmente, sempre aos sábados, às 10h.

Confira na íntegra: