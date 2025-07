Monitorado por tornozeleira eletrônica é preso após roubo de motocicleta em Rio Branco

Um homem de 26 anos, identificado como J.S.A, foi preso pela Polícia Militar no início da tarde desta quarta-feira (2), acusado de roubar uma motocicleta no segundo distrito de Rio Branco. J., que já cumpria medidas judiciais com o uso de tornozeleira eletrônica, foi detido no bairro Eldorado, parte alta da capital, na rua Vale do Açaí.

A prisão ocorreu após a PM receber uma denúncia indicando o paradeiro de uma motocicleta Honda Bis, de cor branca, que havia sido levada durante um assalto. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram o veículo, que havia sido roubado no último dia 26 de junho, na saída de um supermercado situado na Via Chico Mendes, no bairro Amapá.

Durante o crime, a vítima foi abordada por um homem armado, que apontou a arma em sua direção e ordenou que ela descesse da moto. A investigação identificou Jardeson como o autor do roubo, e ele foi prontamente reconhecido pela vítima.

Desde o registro do crime, as forças de segurança atuaram de forma contínua para localizar o veículo e capturar o responsável. Com a prisão realizada, ele foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), junto com a motocicleta recuperada, onde foram iniciados os procedimentos legais cabíveis.

