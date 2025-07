Montandade de peixes em rio no Acre faz Governo adotar medidas emergenciais

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), anunciou nesta quarta-feira (16) que adotou medidas emergenciais para investigar a mortandade de peixes registrada no Rio Muru, no município de Jordão. A ocorrência foi comunicada à pasta pela prefeitura local.

De acordo com a Sema, uma equipe técnica composta por profissionais da secretaria e da Defesa Civil será deslocada ao município nesta quinta-feira (17) para realizar uma vistoria nos trechos afetados. A ação inclui coleta de amostras de água para análises físico-químicas e microbiológicas, registros de campo e diálogo com moradores das comunidades ribeirinhas.

As amostras coletadas serão encaminhadas a laboratório especializado para identificar as possíveis causas do fenômeno. Com base nos resultados, o governo avaliará a adoção de medidas emergenciais e ações preventivas para conter e mitigar eventuais impactos ambientais.

A Sema destacou a importância socioambiental do Rio Muru como fonte de alimentação, abastecimento e subsistência para as comunidades locais. Em nota, a pasta reforçou o compromisso com a preservação dos recursos naturais e informou que manterá a população atualizada por meio de notas técnicas oficiais.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), vem a público informar que ao tomar conhecimento, por parte da Prefeitura de Jordão, acerca da mortandade de peixes registrado no Rio Muru, adotou medidas imediatas para a apuração dos fatos.

Considerando a relevância socioambiental do Rio Muru para as comunidades ribeirinhas locais – como fonte de alimentação, abastecimento e subsistência, serão adotadas as seguintes ações:

I. Deslocamento de uma equipe técnica composta por profissionais da Sema e da Defesa Civil nesta quinta-feira, 17, para realização de uma vistoria técnica nos trechos afetados do rio;

II. Serão coletadas amostras de água para análise físico-química e microbiológica;

III. Realização de registros de campo e escuta ativa das comunidades atingidas.

IV. As amostras coletadas serão enviadas para análise laboratorial, com o objetivo de identificar as possíveis causas da mortandade dos peixes. A partir dos resultados, a Sema avaliará medidas emergenciais e ações preventivas para contenção e mitigação dos impactos ambientais.

O governo do Acre reforça seu compromisso com a preservação dos recursos naturais e manterá a população informada sobre os desdobramentos do caso, por meio de notas técnicas oficiais.

Renata Souza

Secretária de Estado do Meio Ambiente em exercício