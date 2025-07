Montarias em touros agitam o público na primeira noite de rodeio da Expoacre 2025; VEJA FOTOS

A primeira noite de montarias do rodeio da Expoacre 2025 foi marcada por muita adrenalina, quedas e pulos que arrancaram gritos da plateia. Nesta terça-feira (29), o público que lotou a arena no Parque de Exposições Wildy Viana acompanhou de perto o desempenho de 26 peões, que abriram a disputa em busca da caminhonete zero quilômetro, prêmio principal desta edição.

Entre sustos e aplausos, a plateia reagia com entusiasmo a cada montaria. Peões experientes enfrentaram touros potentes e imprevisíveis, em disputas que exigiram técnica e coragem. Muitos conseguiram se manter por oito segundos e conquistaram notas expressivas, enquanto outros foram surpreendidos por quedas rápidas logo nos primeiros segundos.

A competição segue nesta quarta-feira (30), com mais 26 montarias. Os melhores classificados avançam para a semifinal e final, que acontecem na quinta-feira (31).

Veja o vídeo e confira a galeria de fotos: