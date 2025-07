Morador denuncia suposta invasão no Parque Ambiental Macário Lopes, no interior do Acre

Uma possível invasão no Parque Ambiental Macário Lopes, em Sena Madureira, tem gerado preocupação entre moradores do bairro Ana Vieira. Segundo informações um antigo morador da região denunciou que parte da área de preservação estaria sendo ocupada de forma irregular, com a construção de imóvel e até instalação clandestina de energia elétrica.

“Fui criado aqui dentro do parque, conheço essa área todinha. Está sendo invadido sim. Já estão construindo uma casa e puxando energia dentro da área do parque. Agora, não sei se as autoridades estão sabendo, mas isso está acontecendo nos fundos do parque”, relatou o denunciante, que preferiu não se identificar.

O Parque Macário Lopes é uma das poucas áreas verdes protegidas do município, acendendo o sinal de alerta para invasões clandestinas que podem colocar em risco a preservação do local. Segundo o relato, a ausência de fiscalização e de delimitações claras pode estar facilitando ocupações indevidas.

Até o momento, nenhum órgão público ou autoridade municipal se manifestou oficialmente sobre o caso. Também não há confirmação de qual secretaria seria a responsável direta pela administração do parque.

Com informações Yaconews