Morador fisga jundiá de mais de 80 quilos em Rodrigues Alves e compartilha carne

Uma pescaria rotineira acabou se tornando um momento inesquecível para o morador José Mesquita, da comunidade Paraná dos Mouras, em Rodrigues Alves. Durante uma jornada às margens do rio nesta semana, ele conseguiu capturar um impressionante exemplar de jundiá, conhecido regionalmente como “jundiaçu”, com mais de 80 quilos.

“Foi muita luta pra tirar ele da água. Depois de uns vinte minutos consegui matar ele com um tiro na cabeça”, contou o pescador, ainda surpreso com o tamanho do peixe.

O feito repercutiu na comunidade não apenas pela dimensão do animal, mas também pela atitude solidária de José. Após alimentar toda a família, ele decidiu compartilhar parte da carne com os vizinhos.

“Comi com a minha família e também dividi com as pessoas da comunidade”, relatou, reforçando o espírito coletivo que ainda resiste nas regiões ribeirinhas do Vale do Juruá.

Na região, pescarias como essa fazem parte do cotidiano de muitas famílias e representam mais do que uma fonte de alimento: são uma expressão cultural, de lazer e de conexão com a natureza amazônica.