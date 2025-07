Moradoras puxam barco com as mãos em rio praticamente seco no interior do Acre

Um vídeo gravado por moradores do interior de Sena Madureira, no Acre, mostra mulheres puxando um barco com as mãos pelo leito do Rio Caeté, onde a água mal cobre os tornozelos. A cena escancara as dificuldades enfrentadas por comunidades ribeirinhas que dependem do rio para transporte, especialmente em períodos de seca severa.

Sem acesso por ramal e com o nível da água extremamente baixo, as moradoras precisaram arrastar o barco para conseguir transportar alimentos e outros itens essenciais de um ponto a outro da comunidade.

Moradores denunciam o abandono da região e criticam o prefeito, que, segundo eles, prometeu melhorias para o Rio Caeté, mas não cumpriu. O vídeo tem circulado nas redes sociais acompanhado de protestos e pedidos por socorro.

Veja o vídeo: