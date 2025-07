Moradores bloqueiam AC-10 em protesto reivindicando reconhecimento de posse de terra

A manhã desta quarta-feira (23) registrou um protesto que interrompeu o tráfego na Rodovia AC-10, principal acesso entre Rio Branco e Porto Acre. A manifestação foi organizada por famílias que ocupam áreas no Ramal dos Paulistas e reivindicam inclusão no processo de regularização fundiária que tramita na Justiça.

Segundo os manifestantes, mais de 300 famílias vivem há pelo menos três anos na região, mas apenas 13 delas foram consideradas na vistoria determinada pelo Poder Judiciário. O bloqueio foi articulado pela Associação de Moradores e Produtores Rurais Nova Vida, que cobram maior participação no processo judicial em andamento.

Em entrevista à TV 5, o presidente da associação, Raimundo, critica a exclusão da maioria dos moradores e afirma que a decisão judicial não reflete a realidade da comunidade. “Estamos falando de pais e mães de família que tiram o sustento da terra. Não é justo considerar só uma pequena parte e ignorar o restante”, declarou.

O impasse teve início após uma vistoria do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), determinada pela Comissão de Soluções Fundiárias (COMSF) do Judiciário acreano. No entanto, os moradores denunciam que os trabalhos foram suspensos após três dias e que não foram informados sobre uma audiência recente, na qual foi decidido que o levantamento deveria continuar, mas limitado ao grupo inicial de 13 famílias.

Em busca de uma solução, representantes da associação acionaram a Defensoria Pública para tentar garantir que todas as famílias sejam incluídas na análise do Incra. Durante o protesto, a Polícia Militar esteve no local para acompanhar a mobilização e garantir a segurança.